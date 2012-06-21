Читачі «Урядового кур’єра» знають Віктора Шпака як ведучого історично-публіцистичної сторінки «Люди і час».
Комітет з премії імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності визначив лауреатів премії за 2017 рік. Зауважено, що цього року на здобуття премії надійшло 17 друкованих та аудіовізуальних робіт.
Члени комітету більшістю голосів ухвалили рішення присудити премію в номінації «За кращу публікацію у друкованих засобах масової інформації» власкорові газети «Урядовий кур’єр» Вікторові Шпаку.
Серед семи представлених на конкурс робіт статтю «Від стародубської різні до путінських «народних республік» («Урядовий кур’єр», 26 липня 2014 року) визнано найкращою. Автор на основі документальних матеріалів розповів про відторгнення більшовиками прикордонних з Росією територій України і планомірну кампанію винищення тут мови, культури і навіть національно свідомої частини корінного населення. На думку членів комітету, ця публіцистична робота на історичну тематику дає конкретну проекцію на сьогодення і доказово ілюструє імперську політику великодержавних шовіністів з проведення на анексованих українських землях псевдореферендумів.
У номінації «За кращий твір у телевізійній сфері» переможцем визнано фільм Тараса Каляндрука «Віденські стежки Івана Франка. Подорож на захист честі» (2016). Фільм вийшов в ефірі Львівської регіональної дирекції ПАТ «НСТУ» і розповідає про навчання і наукову роботу Івана Франка у Віденському університеті, захист ним докторської дисертації. У стрічці розкрито взаємини Івана Франка з видатними науковцями-славістами й лідерами тогочасної австрійської соціал-демократії, а також єврейським мислителем Теодором Герцлем.
Лауреатом у номінації «За кращий твір у радіомовній сфері» стала Тетяна Сергійчук за завершальний випуск культурологічно-публіцистичної програми «Світоч» (2016) Першого каналу Українського радіо. У програмі її автор і ведуча презентувала власну інтерпретацію постаті Великого Каменяра передусім як поета, що творчістю вплинув на формування модернізму в українській поетичній літературі.
У номінації «За кращу наукову роботу в інформаційній сфері» одностайно переміг науково-просвітницький інтернет-проект Наталії Тихолоз і Богдана Тихолоза «Франко: Наживо», який стартував 1 травня 2016 року й активно наповнюється й нині. Ця культурологічна ініціатива стала однією з найпомітніших інтелектуальних подій ювілейного франкового року, оскільки вдало поєднала велику академічну наукову базу, популярний стиль викладу, адаптований до запитів масової аудиторії, й широкі можливості сучасних інформаційних і комунікаційних технологій. Аудиторія його постійних читачів охоплює 24 тисячі користувачів з 68 країн.
Насамкінець. Премію імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності заснував Кабінет Міністрів за пропозицією Держтелерадіо та Національної спілки журналістів України. Нагороди у чотирьох номінаціях щорічно присуджують авторам публіцистичних творів, що сприяють утвердженню історичної пам’яті народу, його національної свідомості й самобутності, спрямовані на державотворення і демократизацію українського суспільства.
Отож перемога власкора «Урядового кур’єра» Віктора Шпака, якого читачі нашої газети знають насамперед як ведучого історично-публіцистичної сторінки «Люди і час» і виданого за її матеріалами чотиритомника «Війна за правду на полі історії», — цілком заслужене визнання його таланту журналіста і відзначення внеску видання в популяризацію правдивої історії України й розвитку по-справжньому бойової публіцистики.
Відділ гуманітарних проблем
«Урядового кур’єра»