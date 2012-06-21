Понад десять років поспіль Рада Європи через власний центр експертизи реформ місцевого самоврядування надає нашій країні істотну підтримку в сфері місцевої демократії. Важливо, що напрями і форми такої допомоги завжди чутливо враховують зміни у пріоритетах вітчизняної  урядової політики і суспільних запитів.

Про це йшлося на засіданні наглядової ради програми РЄ «Децентралізація і територіальна консолідація в Україні». Його учасники докладно обговорили поточний стан, виклики і перспективи української децентралізації й реформи місцевого самоврядування.

Як  оцінює рівень нашої нинішньої співпраці офіційний Страсбург, присутнім розповіла керівник директорату з питань демократичного врядування Генерального секретаріату РЄ пані Клаудіа Лучіані. Вона наголосила: Рада Європи готова до поглиблення спільної роботи щодо виконання середньострокових завдань.

Завдячуючи поточному Плану дій РЄ для  нашої держави на 2015—2017 роки, зокрема передбаченій ним програми «Децентралізація і територіальна консолідація в Україні», зазначив перший заступник міністра регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ В’ячеслав Негода, європейські партнери надають нам всебічну допомогу через зміну законодавства та інституційних рамок відповідно до євростандартів і кращих практик, а також через посилення спроможності публічної влади на центральному та місцевому рівнях.

У результаті територіальної консолідації на кінець 2016-го було створено 366 об’єднаних територіальних громад, до складу яких увійшло 1740 колишніх маленьких поселень.

З-поміж торішніх  здобутків варто передовсім  згадати правову експертизу, яку надають нам експерти РЄ. Це і 14 висновків та звітів на запити уряду і Верховної Ради щодо законопроектів та проектів нормативних  актів, і пропозиції Мінсоцполітики та Мінрегіону щодо концептуальних засад децентралізації владних повноважень у сфері соціальної політики і соцзахисту тощо.

Нові об’єднані громади під патронатом згаданої програми РЄ зміцнили спроможність керівників у ме жах Академії лідерства. Дисципліна «Лідерство в місцевому самоврядуванні», що ґрунтується на методології РЄ, стала навчальною в Національній академії державного управління  при Президентові України. Проведено  всеукраїнські конкурси кращих практик місцевого самоврядування та журналістських робіт на підтримку децентралізації й муніципальної консолідації. 

Наприкінці цього року завершується  черговий План дій РЄ для України. Тож саме час узгодити корективи до раніше затверджених заходів програми «Децентралізація і територіальна консолідація в Україні» задля побудови сильного і ефективного місцевого самоврядування в нашій країні.

Як зазначали на засіданні наглядової ради, провідними залишаються два компоненти: територіальна реформа й ефективне місцеве самоврядування та підтримка децентралізації й сталого місцевого управління. На прохання уряду  програма долучиться до реформування системи управління кадрами органів місцевого самоврядування і реформи тренінгової системи для публічних службовців. 