Понад десять років поспіль Рада Європи через власний центр експертизи реформ місцевого самоврядування надає нашій країні істотну підтримку в сфері місцевої демократії. Важливо, що напрями і форми такої допомоги завжди чутливо враховують зміни у пріоритетах вітчизняної урядової політики і суспільних запитів.
Про це йшлося на засіданні наглядової ради програми РЄ «Децентралізація і територіальна консолідація в Україні». Його учасники докладно обговорили поточний стан, виклики і перспективи української децентралізації й реформи місцевого самоврядування.
Як оцінює рівень нашої нинішньої співпраці офіційний Страсбург, присутнім розповіла керівник директорату з питань демократичного врядування Генерального секретаріату РЄ пані Клаудіа Лучіані. Вона наголосила: Рада Європи готова до поглиблення спільної роботи щодо виконання середньострокових завдань.
Завдячуючи поточному Плану дій РЄ для нашої держави на 2015—2017 роки, зокрема передбаченій ним програми «Децентралізація і територіальна консолідація в Україні», зазначив перший заступник міністра регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ В’ячеслав Негода, європейські партнери надають нам всебічну допомогу через зміну законодавства та інституційних рамок відповідно до євростандартів і кращих практик, а також через посилення спроможності публічної влади на центральному та місцевому рівнях.
У результаті територіальної консолідації на кінець 2016-го було створено 366 об’єднаних територіальних громад, до складу яких увійшло 1740 колишніх маленьких поселень.
З-поміж торішніх здобутків варто передовсім згадати правову експертизу, яку надають нам експерти РЄ. Це і 14 висновків та звітів на запити уряду і Верховної Ради щодо законопроектів та проектів нормативних актів, і пропозиції Мінсоцполітики та Мінрегіону щодо концептуальних засад децентралізації владних повноважень у сфері соціальної політики і соцзахисту тощо.
Нові об’єднані громади під патронатом згаданої програми РЄ зміцнили спроможність керівників у ме жах Академії лідерства. Дисципліна «Лідерство в місцевому самоврядуванні», що ґрунтується на методології РЄ, стала навчальною в Національній академії державного управління при Президентові України. Проведено всеукраїнські конкурси кращих практик місцевого самоврядування та журналістських робіт на підтримку децентралізації й муніципальної консолідації.
Наприкінці цього року завершується черговий План дій РЄ для України. Тож саме час узгодити корективи до раніше затверджених заходів програми «Децентралізація і територіальна консолідація в Україні» задля побудови сильного і ефективного місцевого самоврядування в нашій країні.
Як зазначали на засіданні наглядової ради, провідними залишаються два компоненти: територіальна реформа й ефективне місцеве самоврядування та підтримка децентралізації й сталого місцевого управління. На прохання уряду програма долучиться до реформування системи управління кадрами органів місцевого самоврядування і реформи тренінгової системи для публічних службовців.