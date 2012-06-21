Національна рада з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу і її комітети із залученням партнерів розробляють деталізований план заходів з виконання Україною зобов’язань, зазначених у Політичній декларації про боротьбу з туберкульозом, схваленій на нараді високого рівня в межах 73-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. Розробляють багатосекторальний механізм підзвітності щодо прискорення прогресу в ліквідації туберкульозу. Про це віце-прем’єр-міністр Павло Розенко повідомив під час засідання Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу.
Члени нацради ознайомилися з інформацією про стан забезпечення регіонів України антиретровірусними, протитуберкульозними препаратами, а також препаратами для замісної підтримувальної терапії, про підсумки реалізації грантів Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією в першому півріччі 2018 року.
«У вересні цього року вперше за весь період існування ООН для об’єднання світової спільноти у боротьбі з туберкульозом на нараді високого рівня зібралися глави держав, урядів і всіх зацікавлених сторін. Представництво України на цій нараді було найбільшим з-поміж усіх делегацій, адже український уряд докладає максимум зусиль для протидії поширенню туберкульозу, зокрема його мультирезистентної форми. Ухвалена політична декларація про боротьбу з туберкульозом стала дороговказом для всього світу щодо протидії туберкульозу під егідою StopTB-партнерства, ВООЗ та Глобального фонду», — зазначив віце-прем’єр.
У липні цього року Міжнародна асоціація протидії СНІДу провела в Амстердамі 22-гу Міжнародну конференцію з питань цього захворювання. Ключова проблема конференції — остаточне зупинення епідемії ВІЛ у Східній Європі та Центральній Азії.
«Офіційна делегація України на конференції представила досягнуті результати та значний прогрес у боротьбі з поширенням епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні та привернула увагу світової спільноти до нагальних потреб нашої країни у запобіганні епідемії ВІЛ/СНІДу», — каже Павло Розенко.
Серед останніх важливих подій міністр юстиції виокремив роботу на національному рівні із сертифікації валідації ВІЛ та сифілісу серед новонароджених, яку підтримує ЮНІСЕФ та ВООЗ.
Протягом ІІІ кварталу 2018 року тривала активна робота в комітетах Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, здійснювали заходи з нагляду за реалізацією програм Глобального фонду в Україні. Проведено спільне засідання двох комітетів Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, здійснено моніторинговий візит до Харківської області, а також візит з нагляду до Полтави.
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«Урядового кур’єра»