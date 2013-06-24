У День захисників і захисниць України Президент Володимир Зеленський ушанував пам’ять українських воїнів, які віддали життя, захищаючи рідну землю.

Глава держави поклав квіти до Стіни пам’яті полеглих захисників України на Михайлівській площі в Києві. Воїни почесної варти встановили до Стіни пам’яті вінок із квітами від українського народу.

У церемонії також взяли участь Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, високий представник Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, представники уряду та військового командування. Присутні вшанували пам’ять полеглих героїв хвилиною мовчання.

Президент Володимир Зеленський також узяв участь у заходах до Дня захисників і захисниць України, який відтепер відзначаємо 1 жовтня. В урочистостях на території Національного історико-архітектурного музею «Київська фортеця» взяли участь політичні та військові керівники держави, посли іноземних держав, українські захисники та члени їхніх родин, а також ліцеїсти Київського військового ліцею імені Івана Богуна, Військового ліцею Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Військово-морського ліцею, Державного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» імені І.Г.Харитоненка ДПСУ, Юридичного ліцею імені Ярослава Кондратьєва Національної академії внутрішніх справ.

Звертаючись до присутніх, Володимир Зеленський зазначив, що сьогоднішній день об’єднує мільйони українців та українок, які захищають свободу й незалежність нашої держави, з багатьма поколіннями українського народу, які в різні часи боролися за волю та воювали заради України.

«У наш час у сучасних поколінь українців — у вас та у всіх, хто захищає зараз нашу державу і людей, нашу свободу і незалежність, — є можливість вибороти більше, ніж вдавалося раніше. Наша оборона України від російської навали спирається на історично найбільшу єдність нашого суспільства. Єдність, яку ми бережемо. Україна має історично найбільшу підтримку світу. І більше ніколи Україна не буде платити майбутнім своїх дітей, своїм суверенітетом і своєю волею за примарні обіцянки спокою. Україна зробила історичні висновки», — заявив глава держави.

Він висловив вдячність усім, хто зміцнює нову й величну історію свободи для України та українців.

«Я бажаю всім нашим захисникам, нашим захисницям ніколи не втрачати жодної можливості для України. Треба кожну можливість обертати в наближення нашої перемоги, і перемога буде!» — наголосив Президент України.

З нагоди Дня захисників і захисниць України Володимир Зеленський вручив високі державні нагороди українським військовослужбовцям, почесні найменування, відзнаки та бойові прапори військовим з’єднанням, а також узяв участь у церемонії складання присяги ліцеїстами — вихованцями військових ліцеїв.

Вручення відбулося на території Національного історико-архітектурного музею «Київська фортеця» у присутності військово-політичного керівництва держави та іноземних дипломатів.

Джерело: Офіс Президента