Профспілкове представництво та єдність трудових колективів — незмінне вже майже п’ять десятиліть гасло Профспілки працівників державних установ м. Києва. Об’єднуючи понад 25 тисяч працівників та державних службовців, профспілка опікується широким спектром питань правозахисної та загальної тематики. До програмних завдань, поставлених вищими профспілковими органами, належать представницькі функції та розвиток культурно-масової й оздоровчої роботи у трудових колективах.

На порядку денному виборних органів постійно перебувають питання гідного рівня заробітної плати, проблематики звуження трудових прав унаслідок тимчасових законодавчих змін, пов’язаних з воєнним станом, а також стратегії розвитку державної служби. Працюючи спільно з центральним комітетом Профспілки працівників державних установ України, є змога постійно відстежувати поточну ситуацію, донесення до компетентних органів власної позиції щодо реформування системи оплати праці, здійснення запитів, висловлення зауважень та пропозицій.

Користуючись законодавчо наданими повноваженнями, президія профспілки активно обстоює колективні інтереси окремих членських організацій. До прикладу, тільки продовж нинішнього року спрямовано чотири звернення щодо належного рівня оплати праці, розвитку соціального партнерства та відновлення передбачених законодавством гарантій для трудових колективів. Звернення спрямовували Кабінету Міністрів, Офісу Президента, Міністерству фінансів та Міністерству економіки. Приємно зазначити, що за всіма профспілковими зверненнями та клопотаннями було отримано оперативні, компетентні та розгорнуті відповіді, які стали важливим аргументом у вирішенні проблемних питань в конкретних ситуаціях та спілкуванні з роботодавцями.

Беручи активну участь у сприянні обороноздатності країни, профспілки та членські організації систематично проводять роботу з надання допомоги Силам оборони України — від військових підрозділів до окремих працівників — членів профспілки, мобілізованих до лав Збройних сил. За рішенням профспілкових організацій закуповують дрони, засоби індивідуального захисту, формують продуктові пакети, виплачують допомогу пораненим воїнам та членам профспілки, які постраждали внаслідок воєнної агресії російської федерації. Профспілка бере участь у благодійних заходах на підтримку ЗСУ, профкоми організовують здавання крові пораненим, практикують відвідини воїнів у шпиталях тощо. Поточну інформацію про таку допомогу систематично доносять до громадськості через сайт профспілки та соціальні мережі.

Невід’ємною частиною роботи залишається соціальне партнерство та колективно-договірна діяльність. І якщо вищі органи профспілки укладають угоди про співпрацю з головними територіальними управліннями міста, то на безпосередньому рівні підприємств та організацій удосконалюють колдоговірну роботу. Систематично узагальнюють найкращий досвід такої діяльності, розробляють пропозиції для її поліпшення, мотивують укладання колективних договорів з роботодавцями. Підсумок — майже 100-відсоткове охоплення договорами підприємств та відомств, в яких діють організації Профспілки працівників державних установ. Вагомі здобутки проведеної роботи відзначено на рівні міста Києва. Беручи участь у щорічних конкурсах, організації профспілки виборюють перші місця та впродовж багатьох років утримують лідерські позиції. А саму профспілку, першу з 26 галузевих профспілок столиці, нагороджено почесним знаком «За розвиток соціального діалогу у м. Києві».

Федерація профспілок України відзначає найкращих активістів профспілкових організацій, яким присвоюють почесні звання «Заслужений працівник профспілок України». Неодноразово відзначала здобутки активу профспілки й держава. Більш як десяти головам профспілкових організації присвоєно почесні державні звання «Заслужений юрист України» та «Заслужений працівник соціальної сфери України».

Попри воєнну агресію жодного року не зупинялася профспілкова робота щодо оздоровлення спілчан. Ускладнена пошуком безпечних місць відпочинку, оздоровча діяльність триває на високому організаційному рівні. Уклавши цього року 15 прямих договорів з оздоровницями західних регіонів країни, профспілка оздоровила понад 1000 працівників та їхніх дітей. Завдяки проведеній роботі з оздоровчими закладами, крім безпечності та високого рівня відпочинку, члени профспілки мали змогу оздоровитися зі знижками, які сягали 5—20 відсотків вартості. Профспілка та членські організації додатково надавали дотації та знижки залежно від рівня закладу, категорії відпочивальників та профспілкового стажу.

З огляду на високу відповідальність за майбутнє профспілки та належний рівень представництва значну увагу прикуто до роботи з молоддю. Організовано навчання та семінари, присвячені вихованню лідерських якостей молодих активістів, їхній правовій освіченості, вмінню обстоювати власні права та позицію трудових колективів.

Повазі від роботодавців, сталому розвитку та довірі спілчан профспілка завдячує професійному внеску багатьох поколінь профспілковців, ветеранів та молоді, які власним баченням, ідеями та енергією пропагують сучасні підходи та нові методи роботи. Підсумок цього — збереження іміджу Профспілки працівників державних установ м. Києва як однієї з найповажніших організацій в системі державних установ та профспілок України.

Віталій ПОЧТОВИЙ,

голова Профспілки працівників державних установ м. Києва