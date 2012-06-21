Цього тижня у Києві відбувся Перший форум асоціації. Він став платформою для урядовців з України, Грузії та Молдови, відповідальних за імплементацію угод про асоціацію, яку ці країни підписали з ЄС, а також експертів і представників громадянського суспільства. Вони мали змогу обговорити спільні проблеми та виклики, які виникають у цих держав на шляху євроінтеграції.
Європейському Союзу бракує довгострокової стратегії щодо України. Про це заявила віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе, повідомляє її прес-служба. «Україна — європейська держава, і членство України в ЄС — лише питання часу, тому уникаючи визнання її європейської перспективи, ЄС легковажить передусім своїм майбутнім», — наголосила Іванна Климпуш-Цинцадзе. Вона висловила сподівання, що європейські прагнення України знайдуть відображення у підсумковому документі саміту «Східного партнерства», який має відбутися 24 листопада у Брюсселі.
На сьогодні Київ розглядає Угоду про асоціацію «як дорожню карту для реформування країни». За той період, що минув від підготовки й підписання угоди, «відбулися зміни в політичному ландшафті, економіці, не кажучи вже про геополітику», тому, на думку віце-прем’єра, актуальним стало узгодження додатків до Угоди про асоціацію із нинішніми реаліями. Іванна Климпуш-Цинцадзе визнала, що імплементація зобов’язань України в межах угоди — «спільна відповідальність» уряду й Верховної Ради, а тому вимагає від них спільної злагодженої роботи.
Реформа державного управління — також важлива частина європейської інтеграції України. Тож поєднання завдань стратегічного планування із завданнями європейської інтеграції сприятиме їй. Іванна Климпуш-Цинцадзе закликала професіоналів різних галузей іти на державну службу, щоб просувати прогресивні зміни в країні.
Відповідаючи на запитання журналістів про вплив олігархів на українську політику, віце-прем’єр наголосила, що за останні кілька років у країні зроблено дуже багато для обмеження влади олігархів. Вона навела приклади: реформи в енергетичному секторі, очищення банківської системи, публічні закупівлі через систему ProZorro, після чого олігархи в Україні почуваються «вже далеко не так комфортно».
Одне з найскладніших завдань, яке стоїть перед владою, вважає чиновниця, — комунікація влади з громадянами щодо європейської інтеграції. «Ми розуміємо, що нагальне питання для багатьох людей — де взяти грошей, щоб купити найнеобхідніші продукти. Але ми повинні пояснювати суспільству, що якісні продукти й безпека транспорту — це внесок у якість життя на тривалу перспективу», — вважає вона.
Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»