Європейські ігри-2019 у Мінську Україна завершила із 51 нагородою на третьому загальнокомандному місці: 16 золотих, 17 срібних, 18 бронзових медалей. У збірної Росії 44 золотих медалі, другими фінішували господарі Ігор — білоруси, у яких 24 золоті медалі.
В останній змагальний день українці вибороли 14 нагород. Чемпіонами стали Олег Верняєв, Анастасія Бачинська (спортивна гімнастика), Олександр Хижняк (бокс), Жан Беленюк (греко-римська боротьба), Станіслав Горуна і Аніта Серьогіна (карате). Віцечемпіони: Олег Верняєв (спортивна гімнастика), Олена Старікова (велотрек), Анжеліка Терлюга (карате), Микола Буценко (бокс). Бронзові призери: Ігор Радивілов, Петро Пахнюк, Діана Варінська (спортивна гімнастика).
Чемпіонами у складі збірної також стали: Дар’я Білодід та Георгій Зантарая (дзюдо); Анастасія Сапсай (самбо); Данило Даниленко, Тетяна Мельник, Анна Рижикова, Олексій Поздняков, Євген Гуцол, Ольга Ляхова, Яна Качур (легка атлетика); Марія Повх, Людмила Кукліновська (веслування на байдарках); Ганна Соловей (велотрек); Юлія Ткач (жіноча боротьба); Віктор Вихрист (бокс).
Загалом на Іграх розігрували понад 200 комплектів медалей. Понад 4000 тисячі атлетів із 50 країн змагалися у 15 видах спорту (в 22 дисциплінах). У десяти видах розігрували ліцензії на Ігри XXXII Олімпіади 2020 року в Токіо.
«Цей результат — найкраща оцінка нашої роботи за п’ять років. Він спростовує всі міфи й брехню про те, що український спорт вищих досягнень занепадає, а нашу державу нібито покидають сотні найкращих спортсменів. Це просто неправда. Україна не програє — Україна перемагає! Щиро вдячний головним героям Мінська — всім спортсменам збірної, тренерам», — емоційно привітав збірну з чудовим виступом міністр молоді та спорту Ігор Жданов. Він висловив подяку і шану не лише тим, хто переміг і завоював медалі, а й усім, хто брав участь і боровся до кінця, але їм трохи не вистачило показників для п’єдесталу, а також усім, хто вболівав і наближав цю перемогу.
Міністр підкреслив, що разом з національними федераціями, НОК України, Спортивним комітетом вдалося не лише вберегти український олімпійський та неолімпійський спорт від занепаду. «Ми багато працювали над тим, щоб створити якісніші, ніж у попередні періоди умови для його розвитку. І все це на тлі російського вторгнення, війни, окупації, економічної кризи, постійної критики, що йдемо не тим шляхом», — цитує Ігоря Жданова пресслужба міністерства.
Наступні Європейські ігри 2023 року прийматиме Краків (Польща).
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«Урядового кур’єра»