Збірна України підкорила Суперлігу командного чемпіонату Європи на змаганнях у Таллінні. Найбільший внесок у загальний успіх зробили вісімнадцятирічна Аліна Шух, яка в індивідуальному заліку виграла змагання семиборок з новим юніорським рекордом України, та досвідчений Олексій Касьянов, який став другим з десятиборства.
Українська команда впродовж майже всього турніру трималася другою, слідом за естонцями, проте у завершальних видах зуміла випередити господарів змагань і вибороти перемогу з 40085 очками, інформує прес-служба ФЛАУ.
Щодо інших особистих результатів, то Дарина Слобода посіла 12-те місце (5484 очки). У другий день вона стрибнула у довжину на 5,47 м, метнула спис на 36,12 м і виграла завершальні 800 метрів (2.11,93 хв.).
Римма Гордієнко стала 13-ю (5474 очки: довжина — 5,98 м, спис — 34,75 м, 800 м — 2.29,55 хв.). Ася Бардіс посіла 23-тє місце (5098 очок: довжина — 5,68 м, спис — 26,94 м, 800 м — 2.17,39 хв. (особистий рекорд).
Олексій Касьянов навпаки лідирував після семи видів, проте метання списа внесло певні корективи. На заключні 1500 метрів Касьянов виходив другим, а його товариш по команді Василь Іваницький — четвертим. Ці місця наші спортсмени за собою зберегли. Тож за сумою десятиборства Олексій Касьянов набрав 7958 очок. Більше лише в естонця Янека Оіглане (8170).
Другий день командного чемпіонату Європи з багатоборства Олексій почав з перемоги з бігу на 110 метрів з бар’єрами (13,98 с.), метнув диск на 41,42 м, стрибнув з жердиною на 4,60 м, метнув спис на 49,93 м і пробіг 1500 метрів за 4.36,83 хв.
Василь Іваницький встановив особистий рекорд, набравши за сумою семиборства 7801 очко. У другий день він показав такі результати по видах: 110 м з/б — 14,62 с., диск — 40,48 м, жердина — 4,60 м, спис — 58,44 м і ще один особистий рекорд показав у бігу на 1500 метрів — 4.32,26 хв.
Під знаком особистих рекордів другий день провів і Руслан Малогловець. Саме з них він почав, подолавши 110 м з/б за 14,70 с. Ними і закінчив, метнувши спис на рекордні 45,28 м і подолавши найшвидше у кар’єрі 1500 метрів (4.39,14 хв.).
Без рекордів залишилися лише метання диска (38,69 м) і стрибки з жердиною (4,30 м). З сумою 7160 очок він 14-й.
Валентин Олійник посів 18-те місце (6817 очок: 110 м з/б —15,73 с., диск — 36,68 м, жердина — 4,40 м (повторення особистого рекорду), спис — 44,23 м, 1500 м — 4.49,12 хв.).
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»