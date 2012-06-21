Збірна України виборола вісім медалей на Кубку світу зі спортивної гімнастики, який днями завершився у французькій столиці. Як завжди на висоті був лідер збірної олімпійський чемпіон Олег Верняєв. Він здобув відразу три нагороди: «золото» на брусах і по «бронзі» на кільцях та в опорному стрибку.
Петро Пахнюк узяв дві срібні медалі, поступившись на брусах Верняєву і доповнивши свою колекцію медалей срібною нагородою у вільних вправах. Також «срібло» в опорному стрибку виборов Ігор Радівілов. У жіночих змаганнях дві «бронзи» виграла Діана Варинська — у вільних вправах та на брусах. Загалом збірну команду України представляли шість спортсменів. А змагалися на Кубку світу 165 гімнастів із 38 країн.
Зазначимо, що цей турнір є одним з головних стартів перед чемпіонатом світу, який на початку жовтня пройде в Монреалі.
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»