Четверо запорізьких спортсменів Олег Бондаренко, Єгор Паньков, Андрій Безродний та Микита Пашков у складі збірної України показали високі результати на XII чемпіонаті світу серед дорослих, юнаків, кадетів та Кубку світу для дітей з карате за версією WKC (World Karate Confederation), що відбулися в Белграді (Сербія).
Спортсменів і їхнього тренера привітала начальник управління молоді, фізичної культури та спорту Запорізької ОДА Наталія Власова. Вона зокрема зазначила, що спортсмени Запорізької області, вихованці міського спортивного товариства «Спартак» міста Бердянська у складі національної збірної з карате на чемпіонаті світу і Кубку світу виступили блискуче — завоювали п’ять золотих, шість срібних та п’ять бронзових медалей.
Золоті нагороди здобули: майстер спорту України міжнародного класу Олег Бондаренко — 1 місце в куміте та 1 місце в ката шотокан серед юніорів (18—20 років), Єгор Паньков (1 місце в куміте серед кадетів 16—17 років), Андрій Безродний (1 місце в куміте в командному заліку 14—15 років), Микита Пашков (1 місце в куміте серед хлопчиків 12—13 років). За словами тренера Петра Касьяненка, протягом кількох років вихованці спортивного товариства «Спартак» гідно представляють Україну, обстоюючи спортивну честь країни на міжнародних турнірах, проте такі високі досягнення в його вихованців уперше.
— Ми знали, що в нас сильні спортсмени, які боротимуться за перемогу, — зазначив Петро Касьяненко, — але таких вражаючих результатів навіть не очікували. За підсумками змагань четверо наших спортсменів отримали золоті медалі. Це відмінний результат.