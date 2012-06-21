За 25 років українські воїни взяли участь у понад 20 миротворчих місіях ООН у всьому світі. Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Андрій Лисенко. У таких операціях Україна здобуває міжнародний престиж і повагу партнерів, а наші солдати — бойовий досвід. Нині наші військовослужбовці з честю несуть службу в африканських країнах, в Косові, допомагаючи місцевим жителям, охороняючи громадський порядок і безпеку, повідомляє УНІАН.
«За часів незалежності понад 42 000 військовослужбовців Збройних сил, інших військових формувань і правоохоронних органів узяли участь у міжнародних миротворчих операціях під егідою ООН, ОБСЄ та ЄС. Нині близько 500 військовослужбовців ЗСУ беруть участь у 9 операціях на території семи країн, демонструючи міжнародній спільноті традиційно високі професійні та моральні якості, компетентність і надійність, мужність і відвагу», — йдеться у вітанні воїнам Президента Петра Порошенка.
Тож ця дата — не лише день поваги, а також день пам’яті тих, хто віддав життя за цю благородну справу.