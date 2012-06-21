Представники десяти країн світу з вісімнадцяти, які брали участь у Кубку світу-2017 Міжнародного паралімпійського комітету з лижних гонок та біатлону, вибороли високі нагороди.
Перше місце посіла команда України, яка виборола 56 медалей: 19 золотих, 16 срібних та 21 бронзову, друге місце — команда Німеччини, спортсмени якої завоювали 13 нагород: 6 золотих, 4 срібні та 3 бронзові, третє — команда Франції: 7 нагород, з яких 6 золотих та 1 срібна.
Для нас удвічі приємно вітати черговий тріумф вітчизняних паралімпійців, адже вони виступали на дебютному для держави етапі — вперше в історії Західний реабілітаційно-спортивний центр Національного комітету спорту інвалідів України (м. Яворів, Львівська обл.) приймав Кубок світу-2017 Міжнародного паралімпійського комітету з лижних гонок та біатлону.
Останнього змагального дня після прикінцевих стартів з біатлону скарбничка наших спортсменів поповнилася трьома золотими, трьома срібними та чотирма бронзовими нагородами.
Причому в першому старті серед чоловіків з порушеннями зору весь подіум був українським. «Золото» виборов Віталій Лук’яненко (гайд — Борис Бабар) — 38:50.0, «срібло» — Анатолій Ковалевський (гайд — Олександр Мукшин) — 39:11.0, «бронзу» — Дмитро Суярко (гайд — Василь Потапенко) — 39:57.7.
У цій категорії серед жінок перше та третє місця в українських спортсменок: найшвидшою була Оксана Шишкова з гайдом Віталієм Казаковим (33:06.3), а Ольга Прилуцька з гайдом Борисом Бабарем стала володаркою бронзової медалі — 36:58.0. Срібло дісталося німецькій спортсменці Кларі Клюг (гайд — Мартін Хартл) — 36:29.2.
Француз Бенджамін Дав’є став володарем золотої нагороди серед чоловіків у категорії стоячи (35:25.9), українець Ігор Рептюх виборов тут друге місце — 35:50.1.
Увесь український подіум знову був у жінок у цій категорії: Олександра Кононова, Людмила Ляшенко та Юлія Батенкова не залишили суперницям жодного шансу на нагороди, повідомляє сайт Національного комітету спорту інвалідів України.
Нині всі спортсмени готуватимуться до чемпіонату світу-2017 з лижних перегонів та біатлону, який відбудеться в Німеччині, у Фінстерау, з 10 по 19 лютого.
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»