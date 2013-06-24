Міждержавні проєкти співпраці в галузі енергетики для подальшої інтеграції ринків обговорили заступник міністра енергетики України Микола Колісник та новопризначений спеціальний уповноважений уряду Польщі з питань стратегічної енергетичної інфраструктури Анна Романа Лукашевська-Третьяковська. Ішлося про потенціал підземних сховищ газу України для майбутнього європейського газового ринку та роль польської газотранспортної системи в реалізації таких перспектив.

«Українські газові сховища спільно з польською ГТС мають потенціал стати регіональним газовим хабом, де можуть зберігатися до 30 млрд кубометрів європейського газу. Збільшення гарантованої потужності газопроводів Україна — Польща відкриває великі можливості максимально використовувати українські сховища в умовах профіциту на ринках», — зазначив Микола Колісник.

Він також зауважив, що нещодавно Європейський Союз запровадив механізм спільних закупівель природного газу, водночас посилилася роль міжрегіонального співробітництва в секторі енергетичної безпеки. Тож сторони оновили позиції щодо співпраці в чинних проєктах, зокрема будівництві нафтопроводу «Броди — Адамова Застава».