Жіноча збірна України з тенісу вийшла до плей-оф Світової групи Кубка Федерації.«Синьо-жовті» з рахунком 3:0 достроково обіграли у неділю команду Австралії у матчевій зустрічі 1-го раунду другої Світової групи Кубка Федерації, повідомляє Укрінформ. Доля поєдинку, який проходив у харківському Палаці спорту «Локомотив», вирішилася у протистоянні Еліни Світоліної та лідера «зелено-золотих» Дар’ї Гаврилової — 6:3, 6:2.
Суперником українок у суперечці за путівку до Світової групи стане одна з команд-невдах у матчах Чехія — Іспанія, Німеччина — США, Білорусь — Голландія, Швейцарія — Франція.
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»