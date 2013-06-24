На 13 вересня обсяг газу від іноземних трейдерів, які скористалися послугою зберігання блакитного палива в українських підземних сховищах (ПСГ), становив понад 1,8 мільярда кубометрів.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, це стало можливим зокрема завдяки сертифікації ПСГ за європейськими стандартами, що є вагомим кроком на шляху до створення в Україні енергетичного хабу.

«Європейські підземні газові сховища заповнено приблизно на 94%. Тому потужності Укртрансгазу для зберігання газу в ПСГ стають ще привабливішими для європейських трейдерів. Це хороший знак для нас і Європи, адже спільно ми посилюємо енергетичну безпеку континенту», — сказав він.

Варто зазначити, що Україна має найбільші газові сховища в Європі — об’ємом понад 30 мільярдів кубометрів, з яких майже 15 мільярдів може запропонувати європейським партнерам.

Міненерго нагадує, що стрес­тест, ініційований міністерством та змодельований міжнародною експертною групою, довів готовність українських ГТС та ПСГ до успішної роботи в умовах воєнних викликів та в разі припинення транзиту російського газу.