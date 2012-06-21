Україна — єдина унітарна держава, яка виборює власну незалежність, зокрема енергетичну. Наше майбутнє залежить значною мірою від використання альтернативних джерел. Тому країна здійснює реформи в економічній сфері, судовій системі, а також щодо залучення інвестицій. На цьому наголосив віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко з нагоди відкриття Національного дня України на виставці ЕКСПО-2017 в Астані.
Реформи, які стосуються дерегуляції й децентралізації, посилюють інвестиційну спроможність України. Інвестиційний ринок оцінюють у 40 мільярдів доларів щодо проектів енергоефективності. Уряд активно працює в плані освоєння такого потенціалу. Розвиток авіабудування, зокрема спільні проекти з Казахстаном Геннадій Зубко вважає інвестицією в політику енергонезалежності, енергоефективності й розвитку відновлювальної енергетики.
Наша країна впродовж багатьох років — надійний партнер Казахстану, зокрема щодо спільних проектів з розбудови інфраструктури. «Україна прагне за підтримки Казахстану побудувати сталий шлях від Китаю до ЄС. Два роки підготовки такого проекту й запуск перших потягів дають змогу посилювати таку співпрацю, збільшувати товарообіг між країнами», — цитує слова урядовця його прес-служба.
«Україна експортує 39 мільйонів тонн зернових. Тож прокладання надійних маршрутів постачання, зокрема аграрної продукції, з України до Казахстану й загалом до Східної Азії — стратегічне питання нашої двосторонньої співпраці. Так само, як і рух казахстанських товарів у зворотному напрямку — до України та ЄС», — підкреслив Геннадій Зубко.