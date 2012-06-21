Забіг проти гендерного насильства пройшов у Сєверодонецьку. У ньому взяли участь поліцейські області, щоб показати, що вони готові не тільки фіксувати факти насильства в сім’ях, а й брати активну участь в їхній профілактиці. За словами начальника управління превентивної діяльності Головного управління Нацполіції в Луганській області Максима Окопного, «після реформи Національної поліції збільшилася кількість звернень із приводу домашнього насильства. Люди більше довіряють поліції, і поліція готова захищати їх».
До того ж нещодавно Сєверодонецьк було обрано одним із трьох міст в Україні, де МВС реалізує пілотний проект з роботи мобільних груп, покликаних протидіяти домашньому насильству.
У пробігу, який організувала організація ООН «Жінки в Україні» разом з Міністерством внутрішніх справ і благодійним фондом «Українська фундація громадського здоров’я», взяли участь молодь, представники поліції та громадських організацій. Акція переросла межі міського заходу: серед 300 учасників була молодь з Рубіжного та Кремінної, Лисичанська та Старобільська.
А проблема справді серйозна. Дослідження, проведене міжнародною організацією ООН «Жінки в Україні» у громадах Донеччини та Луганщини, показало, що люди схильні виправдовувати насильство. При цьому жінку, яка потерпає від нього, часто звинувачують у провокуванні кривдника. 60% респондентів вважають, що поведінка жінки чи те, як вона вдягнена, може спровокувати насильство; 44,5% респондентів переконані, що жінок іноді б’ють через їхню провину.
Опитування показало високий рівень толерування насильства. Поширеною виявилася думка, що жінки самі провокують насильство. Це нас вразило, — коментує програмний аналітик ООН «Жінки в Україні» Олександр Бай. — Тому ми започаткували інформаційну кампанію «Насильству немає виправдання», яка покликана привернути увагу до цієї проблеми і показати, що насильство — це порушення прав людини і його не можна терпіти. Кампанія не обмежується символічним пробігом. Головне, до чого ми хотіли б закликати всіх учасників акції і громаду, — діяти спільно, кооперувати зусилля, щоб подолати це ганебне явище».