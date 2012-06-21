Слідчі НАБУ завершили розслідування справи щодо відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова та вручили йому остаточну підозру.
Про це повідомив директор НАБУ Артем Ситник в інтерв'ю «5-му каналу».
«Учора йому було оголошено про підозру, і тому справа ця найближчим часом буде закінчена. Йому вже оголосили остаточну підозру», – відзначив директор Національного антикорупційного бюро.
Зі слів Ситника, вже наступного тижня цю справу можуть передати до суду.
Він також уточнив: «Прокурор вже погодив детективу остаточну підозру. Відповідно, справа вже закінчена».
ДОВІДКА «УК»
8 березня Солом'янський райсуд Києва обрав Роману Насірову запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб з альтернативою внесення застави в 100 мільйонів гривень.
Ввечері 16 березня Насіров вийшов із СІЗО в Києві після того, як його рідні внесли заставу.
26 червня суд продовжив на два місяці зобов'язання Насірова щодо носіння електронного браслету.
Насірова підозрюють в тому, що він у 2015-2016 роках, діючи в інтересах нардепа Олександра Онищенка, дав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочку податкового боргу ТОВ !Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр».