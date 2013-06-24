Наступного року Мінветеранів всіляко сприятиме впровадженню нової державної політики у громадах. На цьому наголосила заступник Міністра у справах ветеранів України Світлана Кашенець під час спільної наради Міністерства з представниками обласних, Київської міської державних (військових) адміністрацій щодо питань розвитку ветеранської політики у громадах. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

У ході зустрічі обговорено впровадження нових порядків використання коштів за бюджетними програмами Мінветеранів, проаналізовано виконання урядової постанови №702 щодо створення самостійних структурних підрозділів з питань ветеранської політики на рівні ОДА, РВА, ОТГ.

Також йшлося про механізми запровадження регіональної інфраструктури ветеранської політики. Зокрема, розширення проекту “Адмінсервіс “Ветеран” на базі ЦНАПів за сприяння Мінветеранів.

Серед інших акцентів наради – залучення структурних підрозділів із ветеранської політики до реалізації завдань з надання психологічної допомоги, популяризації ветеранського спорту, освіти та професійної адаптації тощо. Забезпечення якісного опрацювання та своєчасного подання даних до Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Крім того, проаналізовано стан реалізації пілотного проекту Мінветеранів із запровадження в Україні інституту помічника ветерана, презентовано програмні напрямки роботи на 2024 рік Українського ветеранського фонду, створення умов в громадах для розвитку адаптивних видів спорту, фізкультурно-спортивної реабілітації, а також запровадження єдиної ветеранської “гарячої лінії”.

Також під час наради представники державних адміністрацій ставили свої питання до керівників профільних структурних підрозділів Мінветеранів та отримали вичерпні відповіді.

Світлана Кашенець наголосила, що держава має приділяти належну увагу і підтримку українським Захисникам і Захисницями, які повертаються з війни, та членам їхніх сімей. І в цьому неабияка роль в реалізації нової державної ветеранської політики відведена саме місцевим владам і громадам.

“У державному бюджеті на наступний рік суттєво збільшено фінансування ветеранської політики, також ми будемо реалізовувати нові напрямки підтримки ветеранів війни та членів їхніх сімей. Мінветеранів завжди відкрито до діалогу та співпраці. Ми готові допомагати інституційно зростати і наповнюватися вашим новоствореним структурним підрозділам. Давайте будемо плідно взаємодіяти, адже розуміємо, що, перш за все, ми працюємо на безпеку нашої держави”, – підкреслила Світлана Кашенець.