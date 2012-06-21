Будівництво метро на житловий масив Троєщина може розпочатися в 2018 році, а щоб звести лінію, потрібно 4 роки. Про це в ефірі «Громадського радіо» сказав заступник голови КМДА Микола Поровозник.
«Якби все залежало від Києва, я б сказав, що ми, напевно, почнемо з наступного року. На сьогодні фахівці працюють на попереднім ТЕО, який дозволить більш-менш точно оцінити вартість і строки будівництва. Після цього має бути укладено міжурядову угоду, тоді можна буде говорити про початок фінансування і будівництва», — сказав пан Поровозник.
Він додав, що гроші на метро візьмуть у кредит.
«Це буде міжурядова угоді мій Україною і Китаєм. Це проект в рамках великої програми Китаю — вони досить привабливі умови пропонують Україні в частині співфінансування на інфраструктурні проекти. Йдеться про пільговий кредит під 2% на 20 років і співфінансування 85% (китайський кредит — ред.) на 15% (кошти України)», — сказав пан Поворозник.
Метро планують зводити у дві черги: від Троєщини до метро «Вокзальна»з трьома пересадочними станціями в районі станцій «Вокзальна», «Лук’янівська»і «Тараса Шевченка»і потім від «Вокзальної»до Жулян.