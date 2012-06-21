Електронний квиток для проїзду в громадському транспорті в місті Києві повноцінно запрацює з другого кварталу 2018 року, повідомила прес-служба Київської міської ради. «Планується, що в столиці відповідна система повноцінно запрацює з другого кварталу 2018 року», — йдеться в повідомленні.
Згідно з повідомленням, Київрада найближчим часом оголосить тендер на закупівлю обладнання для запровадження електронного квитка. «Насамперед ми повинні докупити валідатори і бортові комп'ютери для рухомого складу Київпастрансу. Потім — впровадити інформаційну систему електронного квитка. Це перший етап буде, і другий — це модернізація технічної бази метрополітену і підключення вже до нової системи», — зазначив директор департаменту інформаційних технологій виконавчого органу Київради Юрій Назаров.
Прес-служба додала, що, за даними Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР), у містах Західної Європи втрати при зборі виручки в міському транспорті становлять 2—3%, у Східній Європі — 2—7%. В українських містах втрати досягають 25—40%.
В першу чергу це відбувається через використання паперових квитків, людський фактор і відсутність автоматичного обліку пільговиків. Депутати Київради переконані, що запровадження електронного квитка вирішить цю проблему.