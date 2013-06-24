Уряд готує Єдиний план реформ до 2027 року. Він стане дорожньою картою, яка об’єднає ініціативи та рекомендації міжнародних партнерів, а також пропозиції української сторони. Це зазначив Прем’єр­міністр Денис Шмигаль під час щорічних осінніх зборів Міжнародного валютного фонду та Групи Світового банку. Він підкреслив, що Україна продемонструвала неймовірну стійкість під час повномасштабної агресії росії, й назвав основні чинники, які цьому сприяли.

«Перше — реформи. Реформи забезпечують стійкість, критичну під час серйозних потрясінь. Ця стійкість актуальна для будь­яких типів: стихійних лих, зміни клімату чи фінансової кризи. Ось чому ми продовжуємо наші комплексні реформи, приділяючи особливу увагу зміцненню інституцій, антикорупційній політиці та цифровізації», — підкреслив Денис Шмигаль

Другий чинник, за словами Прем’єр­міністра, — міжнародна підтримка та співпраця з міжнародними фінансовими установами: Світовим банком, МВФ, ЄБРР, ЄІБ.

«Завдяки підтримці міжнародних партнерів нам вдалося стабілізувати ситуацію. Дефіцит державного бюджету цього року становитиме приблизно 20%, наступного — К21% ВВП. Щоб повністю покрити цей дефіцит, нам буде необхідно залучити зовнішнє фінансування на суму приблизно 42 мільярди доларів», — зазначив очільник уряду й додав, що це дасть змогу Кабінетові Міністрів виконувати основні соціальні зобов’язання: виплачувати пенсії, зарплати лікарям та вчителям, допомагати тим, чиї домівки росія зруйнувала.

Третій чинник — приватний сектор. Як зазначив Денис Шмигаль, навіть із сильною підтримкою партнерів економіка України тримається міцною завдяки внутрішнім доходам.

«Сьогодні всі зібрані податки ми спрямовуємо на безпеку та оборону. Саме на приватному секторі тримається українська армія. І коли війна закінчиться, очікуємо, що приватний сектор відіграватиме ключову роль у відновленні та відбудові України», — наголосив Прем’єр­міністр.

Денис Шмигаль підкреслив, що саме агресор має платити за агресію. Платити зокрема за відбудову того, що він зруйнував. Тому разом зі світовою спільнотою Україна працює над створенням універсального міжнародного компенсаційного механізму для конфіскації або іншого використання заморожених активів росії.

Глава уряду подякував за підтримку, яку країни­партнери та міжнародні фінансові організації надали Україні за останні 19 місяців повномасштабної війни: «Це допомогло нам вистояти. Це допомагає нам захищатися. Це допомагає нам вірити в майбутнє».

Джерело:Департамент комунікацій Секретаріату КМУ