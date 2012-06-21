З 1 січня 2018 року громадяни України будуть зобов'язані сортувати всі побутові відходи за видами відповідно до норм закону «Про відходи». Однак постанови з переліком та послідовністю операцій зі сміттям досі немає, повідомляє ТСН.
Наразі сьома частина України завалена сміттям. Тільки під офіційними звалищами поховано 43 тис. кв. км, що дорівнює площі Данії. А кожен українець щодня додає мінімум кілограм сміття до цієї кількості.
Приблизно 40% сміття — це корисні і цінні вторинні ресурси, такі як папір, скло, полімери. Поблизу деяких київських багатоповерхівок небайдужі активісти вже встановлюють експериментальні контейнери для сортування сміття, окремо для металевих упаковок, пластику та скла. Використана тара повинна бути чистою і вимитою.
На сортуванні відходів можна заощадити, якщо врахувати, що за рік людина утворює 20—70 кг сміття. Так, приблизно за
Деяким видам відходів можна відразу подарувати «друге життя». Наприклад, синтепон — готовий наповнювач для дитячих іграшок, ковдр, подушок та одягу. Алюмінієві банки можна переробити на цвяхи і рами для велосипедів, а за кордоном вони стають деталями для літаків.