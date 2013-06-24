Наступного тижня стартує чергова хвиля подачі заяв на гранти для переробних підприємств за урядовою програмою єРобота. Закликаємо бізнес скористатись цією можливістю отримати фінансову підтримку від держави для розвитку. Про це зазначила Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економіки Юлія Свириденко під час онлайн-наради з представниками обласних держадміністрацій, передає Урядовий портал.

«Критично важливо, щоб український бізнес працював і розвивався, незважаючи на війну. Адже 50% видатків бюджету країни фінансується за рахунок сплачених вітчизняним бізнесом податків та зборів. Саме ці кошти спрямовуються на підтримку нашої армії, закупівлю озброєння. Уряд запровадив низку програм підтримки та стимулювання розвитку бізнесу, що мають допомогти йому не лише вижити, а й стати сильнішим, попри складні нинішні умови. Головний фокус - на розвиток переробної галузі, ми маємо виробляти більше продукції з максимальною часткою доданої вартості як для українських споживачів, так і для експорту», - зазначила Юлія Свириденко.

Програма була запроваджена в липні минулого року, за нею можна отримати грант до 8 млн грн. За понад рік дії програми гранти від держави вже отримали понад 350 переробних підприємств на загальну суму 2 млрд грн. Серед них компанії, що займаються виробництвом харчових продуктів, меблів, металевих виробів, текстильної, хімічної продукції, виробів з деревини.

За словами заступника Міністра економіки Надії Бігун, найбільше отримувачів цих грантів з Київської, Дніпропетровської, Львівської, Івано-Франківської, Хмельницької областей. Вона закликала представників місцевої влади активно комунікувати з підприємцями щодо програм підтримки, які пропонує держава, а також міжнародні організації, щоб регіональний бізнес мав можливість ними скористатись.