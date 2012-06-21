Володимир Зеленський і Настя Каменських зіграють чоловіка і дружину в новому фільмі студії «Квартал 95». Робоча назва романтичної комедії – «Він і Вона».
Під час 10-го пітчингу кінопроектів Держкіно студія «Квартал-95» презентувала свою нову романтичну комедію. Робоча назва картини – «Він і Вона», а головні ролі в ній планують зіграти Володимир Зеленський і Настя Каменських. Це перша україномовна стрічка виробництва студії «Кварталу 95» та перша, в якій лідер студії виступить як режисер.
У центрі історії – подружня пара, яка переживає кризу сімейного життя. Уже подавши заяву на розлучення, колись закохані опиняються перед вибором – адже суддя їм дає три місяці на примирення. І ось, коли їм обом нічого втрачати, вони вирішують озвучити і, більш того, виконати ті бажання, які раніше боялися або соромилися, перебуваючи в шлюбі. Наприклад, провести вечір з нестерпною тещею, в усьому їй догоджаючи, або сходити з дружиною на урок сальси, або стрибнути з парашутом або навіть зайнятися сексом в кінотеатрі.
За словами Зеленського, це дев’ята за рахунком комедія в скарбничці студії «Квартал 95», але перша, де він зіграє любов зі своєю колегою по шоу «Розсміши коміка. Діти»:
«Я люблю отримувати нові відчуття, емоції від партнера, тому і зупинили свій вибір на Насті. Коли я їй розповів про наші плани, Настя дуже зраділа і погодилася взяти участь. Приємно, що вона готова і хоче зніматися», – розповів Зеленський.
У свою чергу сама Настя Каменських прокоментувала своє рішення та:
«Коли Вова розповів про ідею зйомок фільму, я дуже зацікавилася: сценарій приголомшливий, нам разом неймовірно комфортно працювати! У нас склалися дуже теплі дружні стосунки за роки спільної роботи, тому це буде неймовірно цікавий досвід!»
Також серед акторів проекту заявлені Ольга Сумська, Стас Боклан, Катерина Кістень і Євген Кошовий.
Автори сценарію кажуть:
«Він і Вона» – історія про те, що ніколи не пізно почати прислухатися один до одного, слухати, чути і розуміти потреби свого партнера. Тоді розлучення може і не статися.
Бюджет комедії – 36,8 мільйона гривень, половину витрат, візьме на себе держава.
Зйомки заплановано на весну 2018 року, а в прокат картину планують випустити за традицією до свят. Крім того, вже ведуться переговори з прокатом фільму в Білорусі, Казахстані, Азербайджані, країнах Балтії, Польщі, Ізраїлі, США та Німеччини.