До Одеси завітали шість військових кораблів НАТО — три фрегати у складі постійної військово-морської групи №2 (SNMG2) і тральщики постійної протимінної військово-морської групи №2 (SNMCMG2).
«Візит — сигнал, що НАТО посилює підтримку Україні. Від початку російської агресії проти України підтримка НАТО досягла безпрецедентних висот», — заявив під час прес-конференції на борту фрегата Королівських ВМС Нідерландів De Ruyter керівник представництва НАТО в Україні Олександр Вінніков.
«Можемо засвідчити, наскільки зросла увага НАТО до регіону. Торік — 80 днів, 120 — цьогоріч. Ми допомагаємо патрулювати цю зону як жодну іншу, де присутні кораблі НАТО. Наша мета — захист союзників, запобігання конфліктам і збереження миру, — додав командир походу постійної військово-морської групи НАТО №2 комодор Боудевін Бутс. — Спостерігаємо значне нарощування військової присутності РФ після захоплення півострова Крим. І це призвело до рішення Варшавського саміту збільшити нашу присутність у Чорноморському регіоні».
Військово-морські групи не марнують жодної можливості взяти участь у навчаннях, удосконалюючи сумісність своїх сил, повідомляє УНІАН. Такі навчання завжди спричиняють своєрідний стримувальний ефект на агресора. І хоч НАТО не шукає конфліктів і сподівається на поліпшення відносин з Росією, в Альянсі не можуть повернутися до ділових відносин, доки РФ не зверне з обраного хибного шляху й не почне поважати міжнародне право.