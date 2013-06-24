Спустошливі наслідки техногенної катастрофи, спричиненої підривом дамби Каховської ГЕС, який скоїли російські окупанти, були в центрі уваги зустрічі комісії Україна — НАТО. Вона відбулася у Брюсселі. Із послами країн-членів Альянсу у відеоформаті спілкувався український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який головував на зустрічі, констатував, що наслідки цієї катастрофи для тисяч людей та довкілля драматичні, й закликав партнерів з Альянсу оперативно надати Україні всю можливу підтримку, повідомила пресслужба НАТО. Представники Альянсу висловили рішучу солідарність з Україною, і багато з них уже почали надавати допомогу нашій країні, зокрема відправили фільтри для води, насоси, генератори і обладнання для укриття, йдеться в повідомленні.

Єнс Столтенберг у розмові наголосив на важливості негайної, середньострокової та довгострокової підтримки України. Він зазначив, що це буде головною темою зустрічей міністрів оборони НАТО і Контактної групи з питань оборони України, яка відбудеться наступного тижня, а також саміту НАТО в липні у Вільнюсі.

За словами Дмитра Кулеби, Київ уже передав Північноатлантичному альянсу список термінових гуманітарних потреб для подолання наслідків підриву росією дамби Каховської ГЕС. Цю допомогу надаватимуть у межах Євроатлантичного координаційного центру реагування на природні лиха та катастрофи — органу НАТО, який цілодобово координує заходи допомоги у разі природних лих і катастроф на території країн-членів НАТО та країн-партнерів. Міністр повідомив, що в запиті, переданому НАТО, окреслено конкретні потреби української сторони.

«Я вдячний НАТО та окремим союзникам за їхню швидку готовність допомогти Україні задля подолання наслідків теракту росії на Каховській ГЕС», — заявив Дмитро Кулеба. Він закликав союзників НАТО надати допомогу задля визволення всієї території України, зокрема продовжити постачання боєприпасів та гармат калібру 155 мм.

Глава МЗС України закликав партнерів ухвалити на саміті НАТО у Вільнюсі рішення, які наблизять вступ України в Альянс.

«Членство України допоможе запобігти майбутнім війнам після того, як ця війна закінчиться перемогою нашої держави. Україна у складі Альянсу буде надійним щитом, який захищатиме його східний фланг та зможе ефективно стримувати потенційного агресора. Немає сумнівів, що членство України зробить НАТО сильнішим. Насправді ми вже посилюємо Альянс, захищаючи його членів від потенційних нових хвиль російської агресії, а також ділячись воєнним досвідом», — наголосив Дмитро Кулеба.