НАТО підтримує санкції Євросоюзу і США, запроваджені щодо Росії у відповідь на її агресію проти України.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у четвер перед початком зустрічі глав-держав та урядів країн Альянсу в Брюсселі, повідомляє Укрінформ.
«Це питання ЄС і США – запроваджувати економічні санкції. Але я хочу висловитися на підтримку цих санкцій», – наголосив Столтенберг.
Він зазначив, що Росія завжди перебуває у порядку денному НАТО, і це питання також обговорюватиметься на зустрічі лідерів Альянсу сьогодні.
Столтенберг також нагадав, що НАТО посилює військову присутність на свої східних кордонах у відповідь на агресивні дії Росії на сході України.