Вікторія ВЛАСЕНКО,
«Урядовий кур’єр»
Міністри оборони країн-членів НАТО під час відеоконференції ухвалили рішення зміцнити оборонні й стримувальні спроможності Альянсу у відповідь на нарощування Росією арсеналу ядерних ракет. Для цього вони розробили пакет політичних і військових заходів. Серед них — посилення протиповітряної та протиракетної оборони, зміцнення розвідувальних можливостей та кроки, спрямовані на те, щоб ядерне стримування НАТО було безпечним і ефективним.
Під час пресконференції, яка відбулася після зустрічі, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенбер наголосив, що Північноатлантичний альянс відданий політиці контролю за озброєнням. «Ми підтримуватимемо нашу політику стримування та оборони, але ми не будемо дзеркально наслідувати Росію», — заявив генсек. За його словами, НАТО не має наміру розміщати нові наземні ядерні ракети в Європі.
«Епідемія COVID-19 не означає, що наші виклики відійшли на задній план. Бо державні й недержвні актори продовжують спроби дестабілізувати й розділити Альянс», — сказав Єнс Столтенберг. Він наголосив, що НАТО продовжуватиме робити «свою роботу із захисту всіх партнерів проти будь-якої загрози». Й нагадав, що торік Росія розгорнула ракети SSC-8, що призвело до розпаду Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (РСМД) і про випробування Росією системи балістичних ракет повітряного базування. «Поведінка Росія дестабілізуючи й небезпечна», — наголосив очільник НАТО й пояснив, що саме це призвело до того, що міністри оборони під час зустрічі обговорили ці виклики й домовилися про формування спеціального «пакету з політичними та військовими складовими».