НАТО вважає президента Путіна відповідальним за агресивні дії російської влади, включаючи замахи на вбивство політичних опонентів та порушення міжнародного права.

Про це вчора у Брюсселі під час пресконференції напередодні зустрічі міністрів закордонних справ НАТО, що розпочнеться у вівторок, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Укрінформ.

«Президент Путін врешті є відповідальним за всі дії, до яких вдається російська держава. Ми бачили цей шлях агресивної поведінки, включаючи спробу цілеспрямованого вбивства опонентів. Ми в НАТО дуже занепокоєні повідомленнями про те, що Росія обіцяє винагороду за вбивство військовослужбовців НАТО в Афганістані. Тож, все це разом, – цей курс і така поведінка, – є неприйнятними», – наголосив Столтенберг у відповідь на запитання преси, чи він погоджується із оцінкою, що прозвучала від президента США про те, що Путін є «вбивцею».

Він зауважив, що відносини між НАТО і Росією були складними вже протягом певного часу через поведінку самої Росії, яка порушує міжнародне право, застосовує військову силу проти сусідів, таких як Грузія і Україна, та несе відповідальність за агресивні дії проти країн Альянсу, – за кібернетичні атаки та за втручання у внутрішні політичні процеси.

За словами Столтенберга, саме така поведінка Росії призвела до найбільшої адаптації Альянсу з часів завершення «холодної війни»: посилення сил швидкого реагування, розгортання бойових груп на Сході Альянсу, до збільшення оборонних витрат та розвитку систем кібернетичного захисту.

Генсек НАТО заявив про те, що країни-союзниці засуджують таку зовнішню політику Росії, а також її ставлення до власного народу, включаючи насильство та репресії проти учасників мирних демонстрацій та проти політичних опонентів.

Разом з цим, зауважив він, НАТО залишає відкритими канали для діалогу з Росією.

«Ми залишатимемося твердими і сильними, але водночас будемо продовжувати дотримуватися нашого двоєдиного підходу: стримування й оборона та діалог. Тому що ми маємо говорити з Росією. Ми прагнемо кращих відносин з Росією, але, навіть якщо це не вдається, ми маємо підтримувати з нею навіть складні стосунки, як із сусідом. Це включає контроль над озброєнням. Я вітаю, що, незважаючи на всі труднощі та напругу, США і Росія змогли погодити продовження нового договору START (СНО – Договір щодо обмеження стратегічних наступальних озброєнь), який є дуже важливим документом у сфері контролю над озброєнням», – наголосив Столтенберг.