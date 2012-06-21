Про особливості військово-політичної обстановки в Україні, пов’язані зокрема із протидією російській агресії на Донбасі, перебіг військових реформ міністр оборони Степан Полторак докладно поінформував Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга під час візиту до штаб-квартири Альянсу в Брюсселі.
«Ми не стоїмо на місці й реагуємо на виклики сьогодення. Усвідомлюємо, що майбутнє Української держави нерозривно пов’язане із членством у системі колективної безпеки і оборони Альянсу. Попри складну ситуацію на сході України наш внесок в операції Альянсу буде збережено й нарощено», — запевнив генерал армії, додавши про готовність українських підрозділів до спільних з НАТО військових навчань і заходів бойової підготовки.
Генсек Альянсу підтвердив актуальність наших євроатлантичних амбіцій. «Принцип відкритих дверей — один з основних принципів НАТО, актуальний і для України, і для інших. Вважаю історичною подією, що у новій будівлі штаб-квартири Альянсу я першим міністром із країн-партнерів приймаю главу оборонного відомства саме України, — цитує Єнса Столтенберга прес-служба Міноборони. — Ми залишатимемося відданими політичній підтримці України в її боротьбі за незалежність і територіальну цілісність та засуджуватимемо агресію РФ проти України».
Степан Полторак зустрівся із представниками коаліції справжніх друзів України — міністрами оборони США, Великої Британії, Канади, Литви та Польщі. Домовлено про участь іноземних партнерів в оборонному огляді, за підсумками якого буде визначено стратегічні цілі розвитку сил оборони після 2020 року, на основі стратегічного припущення членства в Альянсі. Йшлося й про необхідність відновлення регулярних засідань Комісії «Україна — НАТО» на всіх рівнях.
Американський міністр оборони Джеймс Меттіс наголосив на потребі й надалі надавати допомогу Україні. А його канадський колега Харджит Сінгх Сейджжан заявив, що Оттава навіть збільшить обсяг допомоги нашій країні.
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«Урядового кур’єра»