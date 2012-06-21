Як відомо, усі високорозвинені держави світу завдячують успіхами в економіці та розвитку громадянського суспільства передусім розвиненому місцевому самоврядуванню. В Україні ж його фактичне реформування розпочалося лише після Революції гідності. І вже перші кроки децентралізації засвідчили, що саме реформа спроможна вивести Україну на шлях стійкого зростання.
Водночас стало очевидним, що без належного кадрового забезпечення, необхідних знань досягти кардинальних перетворень буде вкрай проблематично. З огляду на це викладачі Національної академії державного управління при Президентові України активно долучилися до процесів реформування самоврядних органів. Спільно з фахівцями Мережі інститутів і шкіл державного управління країн Центральної та Східної Європи (NISPAcee) за підтримки Словацької агенції з міжнародного співробітництва та розвитку (Slovak Aid) вони протягом 15 місяців узагальнювали кращий європейський досвід відкритого місцевого самоврядування, адаптували його до сучасних українських умов та розробляли методичні рекомендації щодо послідовного втілення принципів Ради Європи у практику діяльності місцевих громад.
Нині цю роботу завершено, відповідні навчально-методичні матеріали доступні для будь-яких навчальних закладів, місцевих органів публічної влади як для практичного застосування в організації діяльності, так і в процесах підготовки та підвищення кваліфікації фахівців для відкритого місцевого самоврядування. Вони містять такі навчальні модулі: «Прозорість, відкритість, доступність місцевої публічної влади», «Ідентифікація місцевих лідерів/місцеве лідерство», «Залучення громадян до прийняття місцевих рішень», «Ефективність надання місцевих послуг», «Партиципаторний бюджет (бюджет участі)» та «Програмно-цільове бюджетування». За суттю це стратегічні напрями діяльності місцевих громад, у яких узагальнено найсучасніші підходи до підготовки публічних службовців за стандартами Євросоюзу. Кожен модуль має теоретичну частину, що обґрунтовує важливість і необхідність володіння відповідними знаннями, уміннями і навичками та докладно пояснює європейські цінності і механізми їх реалізації в діяльності публічної служби.
Та найвагоміша їх частина — розгляд і аналіз практичних ситуацій (кейсів) Словаччини й України за кожним із шести напрямів, що забезпечує максимальну орієнтованість підготовки фахівців, які отримують конкретні практичні інструменти для втілення їх «тут і зараз». Усі навчальні матеріали було представлено науковцям і практикам місцевого самоврядування під час тижневого семінару у листопаді 2016 року, їх схвально сприйняла експертна і викладацька спільнота. З урахуванням висловлених зауважень, пропозицій і побажань розроблено остаточні версії цих навчальних матеріалів українською й англійською мовами і викладено на сайті проекту «Розбудова спроможності Національної академії державного управління при Президентові України для відкритого місцевого самоврядування» за адресою http://www.nispa.org/projects.php?proj_id=14&sid=1450
Нагадаємо, 1 вересня 2017 року в повному обсязі набула чинності Угода про асоціацію між Євросоюзом та Україною, що надасть нового імпульсу їхньому співробітництву у сфері зовнішньої політики і безпеки, правосуддя, оподаткування, управління державними фінансами, науки і техніки, освіти, інформаційного суспільства та в інших питаннях. Обов’язкова ж умова успішної реалізації такого співробітництва, як і будь-якої стратегії економічного зростання держави і розвитку людини, — ефективне публічне управління, орієнтоване на громадян. Воно має сприяти більш інтенсивній та ефективній участі всіх елементів громадянського суспільства й окремих громадян у спільному вирішенні місцевих справ, розвитку і процвітання демократичного суспільства. А знання, які учасники реформування місцевого самоврядування почерпнуть з навчально-методичних матеріалів, підготовлених науковцями академії спільно з іноземними колегами, сприятимуть досягненню цієї мети.
Василь ЮРЧЕНКО
для «Урядового кур’єра»