Дослідження, проведене доцентом медицини з Університету Альберти Дженніфер Рінгроуз, виявило, що близько 70% домашніх тонометрів показують недостовірні показники артеріального тиску, пише Medical Xpress.
Вона з колегами протестувала десятки домашніх тонометрів. Виявилося, що в 70% випадків похибка становила близько
Оскільки лікарі здебільшого покладаються на свідчення домашнього тонометра, які повідомляють їм пацієнти, обмежуючись одноразовим вимірюванням тиску під час прийому у клініці, то серйозність захворювання може бути недооцінена.
«Ретельний моніторинг тиску здатний знизити критичні наслідки гіпертонії — але тільки в тому випадку, якщо вимірювання тиску будуть точними», — зазначає пані Рингроуз.
Експерти вважають, що лікарі та пацієнти повинні враховувати імовірну неточність вимірювання тиску домашнім тонометром. Також вони нагадують, що похибки в даних можуть виникати через рухи рук і тіла, неправильно пристебнутого манжета, надмірної ваги пацієнта, емоційного стану, через розмову під час вимірювання. Також дослідники акцентують, що лікарі у жодному разі не мають призначати медикаменти на основі лише одного або двох вимірювань артеріального тиску.