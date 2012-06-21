У Китаї група міжнародних дослідників виявила, як вони це називають, найдревнішого пращура людини, досі невідомого науці, пише Еuronews.
Вік виявленої мікроскопічної морської істоти Saccothytus становить 540 мільйонів років.
За словами дослідників істота належить до родини вторинноротих і є прямим пращуром широкого кола видів, зокрема хребетних і, власне, людини.
Вчені також вважають, що знахідка дає чітке уявлення про еволюційний процес, який призвів до появ риб і, в кінцевому рахунку, людей.
При цьому, дослідники зазначають, що неозброєним оком рештки дослідити неможливо, але якщо поглянути через мікроскоп, то можна побачити, що найбільш вражаюча частина тіла істоти — це її рот, який значно більше выд усіх інших частин тіла.