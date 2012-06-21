Перші предки сучасних рослин могли з’явитися на Землі на сотні мільйонів років раніше, ніж вважалося до цього, свідчать нові викопні рештки, знайдені археологами.
Древні скам’янілості, знайдені в центральній Індії, дозволяють зробити висновок, що червоні водорості існували у мілкому епіконтинентальному морі 1,6 мільярда років тому. Дослідження опубліковане у журналі PLOS Biology.
Вчені зі Швеції, які зробили це відкриття, кажуть, що воно може перевернути наші уявлення про те, коли саме еволюціонувало відносно розвинене життя.
Найдавніші рештки червоних водоростей, знайдені до цього, мають вік 1,2 мільярда років.
Терезі Саллстедт із шведського Музею природознавства, яка знайшла скам’янілості, описала їх як «найстаріші на Землі рештки рослин, відомі нам, у формі червоних водоростей віком у 1,6 мільярда років».
«Вони показують нам, що розвинене життя у формі еукаріотів (як-от рослини, гриби і ми, люди і тварини) мають значно глибшу історію на Землі, аніж ми раніше думали», — сказала вона у коментарі BBC News.
Її колега професор Стефан Бенґтсон додав: «Ви не можете бути впевнені на 100% щодо матеріалу такої давнини, оскільки там не залишилося решток ДНК, та характеристики доволі гарно збігаються із морфологією і структурою червоних водоростей».
Науковцям вдалося ідентифікувати часточки хлоропласту — органел, які існують всередині клітин рослин і беруть участь у фотосинтезі.
Та без аналізу ДНК відкриття такої давнини справді неоднозначні. Без нього підтвердженням може стати лише виявлення більшої кількості подібних викопних решток.
Окрім того, науковий світ досі сперечається, до якого царства прираховувати червоні водорості: вони належать до рослин чи самі є окремим царством?