Праця Ісаака Ньютона під назвою «Математичні начала натуральної філософії» побила всі рекорди на аукціоні.
Про це повідомляє британське видання The Guardian.
За раритетне видання віддали 3,7 мільйона доларів на одному з найпопулярніших аукціонів – Christie's. Ця сума стала рекордною серед коли-небудь проданих на аукціоні наукових книг.
Вперше світ побачив книгу у 1687 році.
Наукову роботу прокоментував навіть відомий фізик Альберт Ейнштейн, назвавши її найбільшим ривком інтелекту за всю історію людства.
Видання The Guardian зазначило, що навіть самі організатори аукціону не очікували, що книга поб'є всі рекорди.