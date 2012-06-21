Один із найстаріших в Україні і найбільших у центральній і східній Європі виш — Національний університет біоресурсів і природокористування — розпочав ювілейний, 120й, навчальний рік. Уже традиційно День знань у НУБіП стартує великим і яскравим дійством. Без перебільшення, одним із найвидовищніших у столиці.
— За цей час підготовлено понад 175 тисяч фахівців, виховано сотні відомих науковців, керівників аграрної і освітньої галузей, успішних підприємців, — звернувся до нового студентського поповнення і гостей ректор Станіслав Ніколаєнко. — Цьогоріч першокурсниками тільки базового закладу стали майже дві тисячі молодих людей, а загалом маємо 30 тисяч студентів.
Університет розвивається: цього року за результатами ТОП-200 він посів 8-му сходинку, вже кілька років входить до трійки кращих у столиці і впевнено рухається до поставленої мети — увійти до п’ятірки кращих вишів країни. Для цього Вчена рада затвердила новий освітній і науковий курс розвитку, спрямований на якісні зміни. Відтепер своїм завданням колектив бачить підготовку не найманого працівника, а роботодавця, який створюватиме нові робочі місця й тим самим розбудовуватиме державу.
Те, що НУБіП один із небагатьох університетів у державі, який, не зважаючи ні на що, справді динамічно розвивається, зазначив і голова його наглядової ради Микола Томенко.
1 вересня цього року збіглося з історичним моментом: саме цього дня вступила в повну силу угода між Україною і ЄС. Тому підтверджувати цей європейський вибір саме нинішнім студентам, наголосила випускниця НУБіП, а сьогодні заступник міністра аграрної політики та продовольства Ольга Трофимцева.
Ірина БІЛОУС,
для «Урядового кур’єра»