Питання зарахування навчання у вищих навчальних закладах до страхового стажу не передбачено законом про пенсійну реформу, ухваленим Верховною Радою 3 жовтня, й залишається відкритим.
Про це повідомив журналістам міністр соціальної політики Андрій Рева.
До 2004 року навчання у вищих навчальних закладах зараховується в повному обсязі до страхового стажу. Ми хотіли зарахувати з 2004 року, але виникло питання про кількість таких людей, про те, чи потрібно всім студентам, які навчаються на державному замовленні й контрактникам, чи лише на держзамовленні. Не вирішено питання, хто повинен компенсувати цей період, щоб він враховувався,– сказав міністр.