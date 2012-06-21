Щороку навчатися до Європи їдуть кілька тисяч випускників з українських шкіл. До Польщі вступити найлегше. Найважче потрапити на навчання до вищих учбових закладів Британії та Італії.
«Брендові європейські вузи мають багато вимог до іноземних студентів. Для вступу у державні навчальні заклади перш за все важлива мотивація студентів. Для платних вузів найголовніше – високі оцінки в атестаті. Також важлива платоспроможність кандидата – правильно оформлені документи про гарантування оплати навчання», – розповідає менеджер з питань вищої освіти закордоном International House Kyiv Тетяна Руда.
Не менш важливим є правильне оформлення документів. Найчастіше на навчання за кордон їдуть через освітні агенції. Тут за п’ять тисяч гривеньпроконсультують абітурієнта, допоможуть обрати вищий навчальний заклад і вступити на обрану спеціальність.
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«У вартість послуги входить не лише підготовка документів для вступу. Це й оформлення необхідних паперів для банку, посольства, страхової компанії, перевізника, поселення в гуртожиток. До обов'язків таких компаній також належить допомога в отриманні візи. Це супровід студента у посольство або подача документів замість нього, якщо правила установи дозволяють подання документів третьою особою», – каже менеджер освітніх програм агенства Karandash Ірина Білуха.
ДОВІДКА «УК»
Нині за кордоном навчаються майже 60 тисяч українських студентів. Найчастіше українці їдуть у Польщу, Німеччину, Чехію, Канаду, Нідерланди та Велику Британію. У Європі найдешевше навчатися у Фінляндії. Тут рік навчання коштує від 100 тисяч гривень. Найдорожчі програми у Британії (від 330 тисяч гривень), Італії (від 400 тисяч гривень), Австрії (від 440 тисяч гривень) та Швейцарії (від 600 тисяч гривень). Рік навчання у США та Канаді у середньому обійдеться 300-350 тисяч гривень.