Протягом 5-річної діяльності проект «Навчаємось разом», що співфінансується ЄС та Міністерством закордонних справ Фінляндії, досяг значних успіхів у підтримці реформи «Нова українська школа», водночас ЄС та Фінляндія продовжать підтримувати українську освіту. Про це йшлося під час заходу «Нова школа, нові обрії: фінальна конференція проекту «Навчаємось разом», який відбувся 4 липня 2023 року. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Проект “Навчаємось разом” є одним із таких, що допомагав становленню Нової української школи від самого старту реформи. Попри виклики, ми пріоритезуємо НУШ та продовжуємо її імплементацію. Надзвичайно вдячні проекту, а також надійним партнерам – Міністерству закордонних справ Фінляндії, Європейському Союзу – за підтримку української освіти. Переконаний, що наша подальша співпраця буде не менш ефективною для розбудови Нової української школи», – зазначив Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

Один із результатів проекту – друк 361 367 примірників підручників природничої галузі за новими модельними навчальними програмами для 5 класу НУШ. На виділені 1,2 млн євро 5 українських друкарень, які було обрано через відкритий конкурс за правилами ЄС, надрукували підручники у стислі терміни.

«ЄС продовжує підтримувати реформи в освіті у партнерстві з державами-членами ЄС. Наші спільні зусилля щодо підтримки реформи “Нова українська школа” дали значні результати, і ми залишаємося відданими подальшій підтримці України в подоланні наслідків війни та стабілізації української системи освіти», – зазначив керівник відділу місцевого та людського розвитку Представництва Європейського Союзу в Україні Мартін Шрьодер.

Під час конференції проект «Навчаємось разом» прозвітував про свої досягнення з 2019 року. Так, проект систематично підтримував професійний розвиток педагогів, зокрема під час пандемії COVID-19 і війни в Україні. Було проведено 34 навчальні курси, найважливішими темами яких були педагогіка початкової освіти, інклюзивна освіта, практики оцінювання, професійний розвиток та практика наставництва, цифрові інструменти для вчителів.

Діяльність проекту допомогла 15,8 млн українців та понад 2,1 млн українських освітян ліпше зрозуміти особливості реформи НУШ та її вплив на майбутнє дітей та України. Зокрема, проект запустив НУШ хаб – ресурс із навчальними матеріалами для освітян – та провів понад 12 тематичних комунікаційних кампаній.

«Уся команда “Навчаємось разом” невтомно працювала, щоб НУШ та її цілі були досягнуті, стали відомими та отримали підтримку всіх українців. Без команди проекту, вчителів, керівників шкіл і розробників навчальних матеріалів на місцях ми не змогли б сьогодні відзначити досягнення проекту. Освіта була і залишається основною сферою підтримки Фінляндією України в межах нашої співпраці з розвитку. До того ж ми не лише продовжуватимемо, а й посилюватимемо підтримку освітнього сектору України в наступні роки», – зазначила керівниця відділу співпраці, радниця з питань освіти Посольства Фінляндії в Україні Мінна Хаккарайнен.

Проект також працював над створенням сучасного освітнього середовища. Так, наприклад, Конструктором навчальних планів та програм, розробленим проектом та Командою підтримки реформ МОН, користується вже понад 12 200 освітян, які створили 411 тестових навчальних програм.

Тренінгові програми щодо ефективного управління школою, використання нових професійних стандартів та впровадження реформи НУШ успішно прослухали 544 директори та 314 тренерів. А на основі курсу «Академія ефективного управління школою» створено та затверджено Типову програму підвищення кваліфікації для новопризначених директорів ЗЗСО.

«Дивлячись на результати роботи проекту, без сумніву, їх можна назвати успішними. Це результат інтенсивної роботи попри виклики, професіоналізму експертів та бажання українських освітян брати участь у змінах і спільно творити українську освіту майбутнього. Упевнений, що незабаром Україна так само буде ділитись у всьому світі досвідом розбудови сучасної освітньої системи, як нині це робить Фінляндія», – зазначив керівник проекту «Навчаємось разом» д-р Яркко Лампіселька.

У межах діяльності мовного компонента проекту тренінги для вчителів і методистів ІППО Закарпатської та Чернівецької областей пройшли 310 вчителів і 20 тренерів. З них 98% надзвичайно задоволені навчанням, а 68% усіх учителів української мови зі згаданих областей уже застосовують проектні матеріали й методики в роботі. Тренінги для вчителів біології, математики, фізики й хімії щодо викладання українською мовою пройшли 1 613 учителів з України.

Мовний компонент також розробив, зокрема: