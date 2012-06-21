Навчання переселенців азів правозахисної діяльності ініціював проект «Голос жінки має силу». «Цей етап проекту більшою мірою спрямований на розвиток правозахисної діяльності, — розповідає координатор, голова правління Сєверодонецького агентства розвитку громади Віра Попсуй. — Перебування переселенців на новій для них території стає постійним, а кількість проблем зростає».
Проект реалізує Фундація з прав людини на території Запорізької, Чернігівської, Дніпропетровської, Луганської, Харківської, Чернівецької й Закарпатської областей. Географія широка, але проблеми подібні, хоч і залежать від кількості зареєстрованих в області вимушених переселенців. Наприклад, у Сєверодонецьку, в якому, за деякими даними, до 60 тисяч переселенців, змушені були розробити цілу програму з їхньої адаптації та інтеграції.
Здобуті знання можуть змінити навіть їхню долю. «Брала участь у тренінгах, згодом і сама їх проводила, а потім майже два роки очолювала громадську організацію. Свої права треба вміти обстоювати», — розповідає координатор освітнього напряму громадської організації «Освітньо-правова правозахисна фундація «Право на освіту» зі Сватового Олена Дорогавцева.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»