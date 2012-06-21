Попри блокування постачання вугілля з тимчасово не контрольованих урядом територій, населення України має тепло і світло в оселях. На цьому наголосив віце-прем’єр-міністр Володимир Кістіон, виступаючи на 8-му щорічному Українському енергетичному форумі.
Загалом, на його думку, діяльність учасників так званої блокади Донбасу спрямована проти населення України. «Сьогодні українська енергетика опинилася у важкому становищі через так звану блокаду Донбасу. Не можу оминути цю тему. Хочу наголосити, що діяльність учасників блокади фактично спрямовано проти населення України. Якщо блокада триватиме й надалі, то насамперед від цього можуть постраждати звичайні українці», — продовжив думку урядовець.
За цих умов уряд був готовий до надзвичайних ситуацій в енергетиці, тому нині, незважаючи на блокаду, ситуація з постачанням електроенергії й тепла населенню стабільна. Ще влітку було розпочато підготовку до цього опалювального сезону, постійно тривало накопичення запасів вугілля. І тепер ніхто не може заперечити, що навіть за місяць блокади світло й тепло залишається в оселях співгромадян. Стабільність енергопостачання вдалося забезпечити зокрема завдяки збільшенню частки атомних електростанції у загальній генерації електроенергії до більш ніж 50%, повідомляє прес-служба віце-прем’єр-міністра.
«Вживаємо всіх заходів, щоб зменшити спалювання запасів антрациту. Розробляємо алгоритм, який дасть змогу завозити імпортне вугілля. Розглядають кілька варіантів залежно від часу продовження дії надзвичайних заходів», — резюмував Володимир Кістіон. Засідання Міжвідомчого координаційного центру із забезпечення постачання вугілля на теплові електростанції провів і міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик. В умовах надзвичайних заходів у галузі учасники засідання обговорили цінову політику й пропозиції на ринку вугілля, логістику постачання, створення можливостей генераціям для закупівлі вугілля в необхідних обсягах, повідомляє прес-служба відомства. Міністр наголосив, що очікують на збільшення виробництва електроенергії на гідро- й атомних електростанціях, що компенсує зниження виробництва на ТЕС.
Відділ новин «Урядового кур’єра»