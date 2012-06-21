У Литві переконані, що Євросоюз надасть Україні безвізовий режим вже навесні.
Про це заявив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс перед початком засідання Ради Євросоюзу із закордонних справ, повідомляє «Укрінформ».
«Я переконаний, що це станеться цією весною», – наголосив він, говорячи про лібералізацію візового режиму для українців.
Тим часом високий представник ЄС із зовнішніх справ та політики безпеки Федеріка Могеріні зауважила, що Євросоюз повинен якнайшвидше скасувати візи для України.
Про те, що скоро українці та грузини почнуть подорожувати до країн Євросоюзу без віз, заявив і єврокомісар з європейської політики сусідства та переговорів про розширення Йоханнес Ган.
19 січня президент Петро Порошенко заявив, що Україна сподівається отримати ясність в питанні безвізового режиму з Євросоюзом упродовж лічених тижнів.
24 січня Єврокомісар з європейської політики сусідства та переговорів про розширення Йоханнес Ган заявив, що скасування Євросоюзом візового режиму з Україною та Грузією може статися впродовж 2-3 місяців.