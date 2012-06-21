Рішучий протест у зв’язку з рішенням Московського міського суду від 25 вересня цього року про продовження на два місяці терміну тримання під вартою українського журналіста Романа Сущенка, незаконно затриманого в Росії за сфальсифікованими обвинуваченнями, висловило вітчизняне зовнішньополітичне відомство.
«Безпідставне тримання українського журна ліста під вартою в Російській Федерації за політично вмотивованим обвинуваченням у шпигунстві слугує додатковим доказом відсутності в цій країні системи правосуддя та забезпечення права на справедливий суд», — йдеться у відповідному коментарі МЗС.
Тож українське дипломатичне відомство закликає світову спільноту, міжнародні правозахисні інституції вжити всіх можливих правових, політичних та економічних заходів задля звільнення та повернення в Україну її громадян, яких незаконно утримують на території Росії за сфальсифікованими політично вмотивованими обвинуваченнями.
З усього видно, що справа Романа Сущенка дедалі більше набуває яскравого політичного забарвлення, де про шпигунство вже не йдеться. Фігуру українця Кремль, найімовірніше, планує використати у своїх ницих блюзнірських багатоходівках, ініціатором яких за поребриком виступає лише одна людина — непередбачуваний Владімір Путін. І якими будуть ці комбінації, вирахувати складно, якщо, звичайно, керуватися здоровим, а не запаленим глуздом.
Поки що скидається на те, що Романа Сущенка бережуть як своєрідну індульгенцію за сподівання на відпущення гріхів, яких за червоними стінами Кремля накопичують день у день у геометричній прогресії.
Михайло ЮРЧЕНКО
для «Урядового кур’єра»