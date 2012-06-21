«Україна вітає ухвалення резолюції Генеральної Асамблеї ООН «Глобальна солідарність для боротьби з COVID-19». Безпрецедентний рівень участі держав у схваленні резолюції слугує чітким сигналом, що ми не єдині, а ООН здатна взяти на себе роль координатора глобальної боротьби з пандемією COVID-19. Ми вітаємо провідну роль Голови 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН Тайяні Мухаммада-Банде в організації роботи ГА ООН в цей нелегкий період», – йдеться в коментарі вітчизняного МЗС.
Україна також підтримує заклик Генерального секретаря ООН Антоніо Гутерріша вирішити питання щодо надзвичайних ситуацій в галузі охорони здоров'я та зосередити увагу на заходах соціального впливу та економічного реагування.
Втім, за умов глобальної кризи, коли світу особливо потрібна єдність, РФ вирішила скористатися ситуацією для просування власних вузькополітичних інтересів, наголошують наші дипломати. Ігноруючи відсутність підтримки абсолютної більшості держав-членів ООН, Російська Федерація подала паралельний проєкт резолюції, основна ідея якого, попри включення до його назви питання COVID-19, повністю вписується в логіку її попередніх закликів до скасування обмежувальних заходів, запроваджених у відповідь на вчинення нею найтяжчого міжнародного злочину – збройної агресії.
Росія зухвало ігнорує заклик Генерального секретаря ООН до глобального перемир’я, продовжуючи збройні провокації та блокуючи доступ міжнародних організацій до окупованих територій України на тлі поширення COVID-19. Внесений Російською Федерацією проєкт резолюції – чергова спроба створити пропагандистське прикриття для своєї агресивної зовнішньої політики.
«Україна виступає проти намагань Російської Федерації скористатися скрутною гуманітарною ситуацією для уникнення міжнародно-правової відповідальності. Ці маніпуляції лише шкодять важливій роботі, яку здійснюють Генеральний секретар ООН та Організація Об'єднаних Націй у зміцненні співробітництва між державами у боротьбі проти COVID-19 та мінімізації його наслідків», – наголошено в документі.
Тож українське МЗС закликає всі країни продемонструвати єдність у боротьбі з небувалою пандемією. Бо лише спільними зусиллями, а не гаслами та деклараціями, можна подолати надскладні виклики, що стоять перед людством.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»