Нещодавно завершилася мотоекспедиція українців навколо Європи — подорож понад 30 000 кілометрів завдовжки. Спортсмени проїхали 29 країн. Вони 90 днів шукали маловідомих українців, які зробили вагомий внесок у формування нинішньої Європи.
Про це розповів на прес-конференції в Укрінформі президент Київського міського автомотоклубу Сергій Малик.
«Ми планували 22 000 км, але проїхали 32 000. І це все має певне економічне навантаження. Адже просто промчати — це одна ситуація, коли ти сам і ні від кого не залежиш, а інша річ — їхати з командою, це оператори, зйомка, монтаж з коліс, тобто це дуже непросто», — розповів про подорож Сергій Малик.
За його словами, Київському міському автомотоклубові нещодавно виповнилося 20 років, і його учасники вирішили робити проекти не лише спортивного, а й соціального спрямування. Спочатку влаштовували авто- та мотопробіги культурно-історичними місцями України, а згодом виникла ідея влаштувати таку експедицію.
Сергій Малик розповів, що в кожну країну привозив камінь із Рахова — географічного центру Європи, на якому обов’язково був напис мовою країни призначення: «Україна — це Європа». Залишали їх у людних місцях. Перший такий камінь було доправлено до Норвегії.
Президент Клубу також поділився планами: спочатку команда має змонтувати фільм про цю експедицію та максимально його поширити, а далі у пошуках українського сліду планує організувати експедицію від мису Горн до Аляски.
Президент Федерації мотоциклетного спорту України Вадим Копилов подякував усій команді, яка цю подію організовувала і втілила.
«Це подія не лише в мотоциклетному спорті, а й для України 2016 року. Це приклад того, що може робити українська народна дипломатія, просуваючи український імідж європейськими країнами. Команда зробила героїчний вчинок: не лише проїхала понад 30 000 км рубежами європейських країн, а й провела десятки перемовин, донесла до впливових європейців думки українців, їхні справи, мрії і бажання», — наголосив президент федерації.
«Ми шукали у своїй подорожі український слід у Європі… Саме ті, з ким вдалося поспілкуватися під час нашої подорожі, справили найбільше враження: проживши поза межами України тривалий час, вважають себе українцями, не асимільованими в те суспільство, на території якого вони перебувають. Роками, десятиліттями вони несуть українську культуру, звичаї, обряди, сам спосіб українського життя у різних його аспектах, залишаючи слід в тих країнах, де живуть.
Україна — це багатомільйонна геополітична нація, нам є чим пишатися», — зазначає Сергій Малик на своїй сторінці у Фейсбуці.
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»