Нещодавно завершилася мотоекспедиція українців навколо Європи — подорож понад 30 000 кілометрів завдовжки. Спортсмени проїхали 29 країн. Вони 90 днів шукали маловідомих українців, які зробили вагомий внесок у  формування нинішньої Європи.

Про це  розповів на прес-конференції в Укрінформі  президент Київського міського автомотоклубу Сергій Малик.

Сергій Малик вже обдумує новий маршрут. Фото з сайту facebook/SergeyMalik

«Ми планували 22 000 км, але проїхали 32 000. І це все має певне економічне навантаження. Адже просто промчати — це одна ситуація, коли ти сам і ні від кого не залежиш, а інша річ — їхати з командою, це оператори, зйомка, монтаж з коліс, тобто це дуже непросто», — розповів про подорож Сергій Малик.

За його словами, Київському  міському автомотоклубові  нещодавно виповнилося 20 років, і його учасники вирішили робити проекти не лише спортивного, а й соціального спрямування. Спочатку влаштовували авто- та мотопробіги  культурно-історичними місцями України, а згодом  виникла ідея влаштувати таку експедицію.

Сергій Малик розповів, що в кожну країну привозив камінь із Рахова — географічного центру Європи, на якому обов’язково був напис мовою країни призначення: «Україна — це Європа». Залишали їх у людних місцях. Перший такий камінь було доправлено до Норвегії.

Президент Клубу також поділився планами: спочатку команда має змонтувати фільм про цю експедицію та максимально його поширити, а далі у пошуках українського сліду планує організувати експедицію від мису Горн до Аляски.

Президент Федерації мотоциклетного спорту України Вадим Копилов подякував усій команді, яка цю подію організовувала і втілила.

«Це подія не лише в мотоциклетному спорті, а й для України 2016 року. Це приклад того, що може робити українська народна дипломатія, просуваючи  український  імідж європейськими країнами.  Команда зробила героїчний вчинок: не лише  проїхала понад 30 000 км рубежами європейських країн, а й провела  десятки  перемовин, донесла до  впливових європейців  думки українців, їхні справи, мрії і бажання», —  наголосив президент федерації.

«Ми шукали у своїй подорожі український слід у Європі… Саме ті, з ким вдалося поспілкуватися під час нашої подорожі, справили  найбільше враження: проживши поза межами України    тривалий  час, вважають себе українцями, не асимільованими в те суспільство, на території якого вони  перебувають.   Роками, десятиліттями  вони  несуть  українську культуру, звичаї, обряди,  сам спосіб  українського життя у різних його аспектах,  залишаючи слід в тих країнах, де  живуть.

Україна — це багатомільйонна геополітична нація, нам є чим пишатися», —   зазначає  Сергій Малик на своїй  сторінці у Фейсбуці. 

Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»