У Запоріжжі відбулося засідання обласної робочої групи з питань держреєстрації земельних ділянок, що належать до земель Міноборони. Йшлося про вирішення питання оформлення прав на цю землю. Загалом у Запорізькій області нараховано 32 проблемні зони. На засіданні розглянули сім найскладніших з них.
— Ми розробимо план дій, підготуємо протокол та визначимо терміни розв’язання проблем, — зазначив заступник голови ОДА Олександр Бабанін. — Пізніше підіб’ємо підсумки. Такий вид роботи є комфортним та ефективним.
Так, проблемними є земельні ділянки Військового містечка №28 (с. Мокре). Одна має державний акт й кадастровий номер, та підприємство передали з господарського відання Міноборони до Укроборонпрому. На другій розташовано 15 сторонніх об’єктів землекористувачів.
За даними начальника відділу розвитку сільської місцевості, підприємництва та охорони праці департаменту агропромислового розвитку ОДА Людмили Спіциної, ці ділянки офіційно оформлені, мають право на користування, оренду чи право власності. Тож робоча група вирішила провести інвентаризацію та сформувати решту земельних ділянок держвласності Міноборони, що необхідні для обслуговування військових потреб.