Аналізуючи дзвінки, які надходили на пряму телефонну лінію Кабміну у п’ятницю, перший заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юсуф Куркчі виокремив дві найболючіші проблеми вимушено переміщених осіб. Перша — це житлова, друга — людський фактор. Їх оголошують найчастіше у відділах соціального захисту населення.
Пані Ірина із сім’єю мешкає, сподівається, тимчасово в гуртожитку міста Миколаєва. Не з власної волі займає чужі квадратні метри. Воліла б ще раз переїхати нехай в інше місто, аби лише у власне житло. Зателефонувавши, вона поцікавилася можливістю придбання для неї помешкання як компенсацію за втрачене майно на тимчасово окупованій території. Адже чула, що в інших містах переселенцям купують житло. За словами Юсуфа Куркчі, це прерогатива місцевої влади. Якщо у бюджеті населеного пункту є кошти, то за згодою сторін придбавають квадратні метри для переселенців.
Ольга Рижко до 2014 року жила в Горлівці. Потім шукала прихистку в Запоріжжі, нині мешкає в Києві. Коли звернулася у відділ соціального захисту Дарницького району, щоб оформити довідку ВПО, то почула дещо незрозуміле про соціальну виплату переселенцям. Там повідомили: якщо вона отримує допомогу протягом шести місяців як переселенка і не працевлаштована, то надалі на цю допомогу може не розраховувати. З подібною проблемою в столиці зіткнувся ще один переселенець. У відділі соціального захисту Оболонського району йому сказали, що виплату соціальної допомоги як вимушеному переселенцю йому припинять, поки він не влаштується на роботу. Тепер чоловік працевлаштувався, і йому відповіли, що вже виплату припинено у зв’язку з тим, що він не мав офіційного місця роботи, а виплата поновленню не підлягає.
— Факти наявності робочого місця і призначення соціальної допомоги переселенцям між собою жодним чином не пов’язані, — відповів перший заступник міністра. — У відділі соцзахисту або не зрозуміли проблему і
неправильно відповіли, або ще є аспекти, про які люди не інформують, як-от наявність нерухомості. Соціальну допомогу ВПО призначають за фактом, якщо людина переселилася.
Чиновник порадив повторно подавати документи на розгляд, а паралельно пообіцяв скерувати запити у відповідні міністерства.
Запитували у представника Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і про ідентифікацію мешканців східних областей, процедуру якої тепер слід проходити раз на три місяці.
За словами Юсуфа Куркчі, держава, надаючи певну соціальну допомогу, має право перевірити, чи справді її отримує та, а не інша людина. В такий спосіб зокрема виявляють «мертві душі» .