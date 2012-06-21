Меморандум про співпрацю та обмін інформацією з Національним агентством з питань запобігання корупції уклала Державна авіаційна служба України. Документом передбачено налагодження прямого доступу НАЗК до інформаційних баз даних, власником яких є Державіаслужба, зокрема до Державного реєстру цивільних повітряних суден.
Доступ до повної версії реєстру спростить роботу антикорупційного відомства у сфері запобігання, виявлення та припинення корупційних правопорушень.
Сторони також домовилися про проведення спільних двосторонніх і багатосторонніх зустрічей, навчальних заходів, конференцій, повідомляють у Державній авіаційній службі.
Відділ новин «Урядового кур’єра»