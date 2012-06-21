Найближчим часом відповідно до доручення Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик презентує план модернізації шахт. Цього року уряд планує спрямувати на це 1,8 мільярда гривень, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.
«Треба налагодити продаж вугілля. У нас є ідея створити майданчик, на якому ми могли б проводити публічні торги вугіллям. Відповідну роботу в уряді проводимо, — наголосив Володимир Гройсман під час зустрічі з експертами щодо напрацювання шляхів реформування енергетичного сектору країни й механізмів лібералізації енергетичного ринку. — Тут є кілька компонентів: реструктуризація шахт і наведення там ладу, нові механізми торгівлі й створення умов імпорту електричної енергії».
Крім того, уряд зацікавлений у необхідності інституційного забезпечення прозорості ринку електроенергетики.